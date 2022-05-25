Росія тримає у Чорному морі два кораблі з ракетами "Калібр"

Росія розмістила у Чорному морі два носії з крилатими ракетами "Калібр". Їх сумарний залп може становити до 16 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Крім того, в районі острові Зміїний п'ять російських катерів та суден провели пошукову операцію. За допомогою самохідного плавучого крану вони підняли на поверхню уламки десантного катеру "Серна" та катеру типу "Раптор", які були знищені українськими захисниками.

Раніше ми повідомляли, що на початку травня Росія тримала в Чорному морі сім носіїв з сумарним залпом до 50 ракет.

Також варто зазначити, що окупанти не полишають планів щодо укріплення на острові Зміїний. Поки російській армії заважав шторм.

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