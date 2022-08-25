Росія тримає у Чорному морі 28 "Калібрів"

Російські окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Через шторм 12 кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. "Однак 4 носії "Калібрів", зокрема 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів", - зазначили в ОК "Південь". Українські військові закликали не випробовувати долю, нехтуючи сигналами повітряної тривоги, і бути пильними та відповідальними, діяти чітко й оперативно. Окрім цього, не наближатися до підозрілих предметів і бути уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію ж про них негайно надавати компетентним органам.