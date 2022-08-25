ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія тримає у Чорному морі 28 "Калібрів"

Новость на русском →
Четвер 25 серпня 2022 06:30
Росія тримає у Чорному морі 28 "Калібрів" Фото: Росія тримає у Чорному морі 28 "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Через шторм 12 кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Однак 4 носії "Калібрів", зокрема 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів", - зазначили в ОК "Південь".

Українські військові закликали не випробовувати долю, нехтуючи сигналами повітряної тривоги, і бути пильними та відповідальними, діяти чітко й оперативно.

Окрім цього, не наближатися до підозрілих предметів і бути уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію ж про них негайно надавати компетентним органам.

Нагадаємо, в Дніпрі та Кривому Розі чули звуки вибухів. У містах вили сирени, повідомляючи місцевих жителів про повітряну тривогу

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Війна Росії проти України
NEWS
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження