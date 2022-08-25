Росія тримає у Чорному морі 28 "Калібрів"
Російські окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Через шторм 12 кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
"Однак 4 носії "Калібрів", зокрема 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів", - зазначили в ОК "Південь".
Українські військові закликали не випробовувати долю, нехтуючи сигналами повітряної тривоги, і бути пильними та відповідальними, діяти чітко й оперативно.
Окрім цього, не наближатися до підозрілих предметів і бути уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію ж про них негайно надавати компетентним органам.
Нагадаємо, в Дніпрі та Кривому Розі чули звуки вибухів. У містах вили сирени, повідомляючи місцевих жителів про повітряну тривогу
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