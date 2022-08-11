Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр"

В Черном море сейчас находится 10 российских кораблей, из них 2 - носители "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что укрывается от шторма недалеко от побережья Крыма вражеская группировка из 10 кораблей.
"2 ракетных носителя и 2 ВДК - на боевом дежурстве. Наготове к применению 16 "Калибров", - проинформировали в ОК "Юг".
Следовательно, угроза ракетных ударов остается актуальной. Наши воины призывали соблюдать алгоритмы безопасности - четко и быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов.
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