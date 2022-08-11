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Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр"

Фото: Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 10 російських кораблів, із них 2 - носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що укривається від шторму неподалік узбережжя Криму вороже угруповання із 10 кораблів.

"2 ракетних носії та 2 ВДК - на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 "Калібрів", - поінформували в ОК "Південь".

Відтак, загроза ракетних ударів залишається актуальною. Наші воїни закликали дотримуватися алгоритмів безпеки - чітко й швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ знищили пункт управління окупантів.

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Чорне мореВійна Росії проти України