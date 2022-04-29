Россия демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, - Боррель

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру пренебрежение международным правом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Жозепа Борреля.
"Шокирован и потрясен ракетными ударами России по Киеву и другим городам Украины. Россия вновь демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, обстреливая город во время визита в Киев Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова", - заявил Боррель.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.