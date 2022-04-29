Росія демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія в черговий раз продемонструвала всьому світу нехтування міжнародним правом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Жозепа Борреля.
"Шокований і вражений ракетними ударами Росії по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, обстрілюючи місто під час візиту до Києва Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша і прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова", - заявив Боррель.
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