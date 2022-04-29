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Россия демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, - Боррель

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Брюссель, Пятница 29 апреля 2022 01:03
Россия демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, - Боррель Жозеп Боррель (Фото: euobserver.com)
Автор: Константин Широкун

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру пренебрежение международным правом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Жозепа Борреля.

"Шокирован и потрясен ракетными ударами России по Киеву и другим городам Украины. Россия вновь демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, обстреливая город во время визита в Киев Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова", - заявил Боррель.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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