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Росія демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, - Боррель

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Брюссель, П'ятниця 29 квітня 2022 01:03
Росія демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, - Боррель Жозеп Боррель (Фото: euobserver.com)
Автор: Константин Широкун

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія в черговий раз продемонструвала всьому світу нехтування міжнародним правом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Жозепа Борреля.

"Шокований і вражений ракетними ударами Росії по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, обстрілюючи місто під час візиту до Києва Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша і прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова", - заявив Боррель.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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