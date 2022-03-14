Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, - Госдеп США

Заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что Россия демонстрирует "признаки готовности" провести "реальные, серьезные переговоры", хотя по ее словам, Путин все еще желает уничтожить Украину. Она отметила также, что давление на Россию начинает давать определенный эффект. Всего за две недели войны, добавила дипломат, Владимиру Путину удалось разрушить 30 лет экономического развития России.

"С тех пор, как администрация Байдена начала работать, мы выделили 1,2 миллиарда долларов помощи безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от этой ужасной войны. Наша цель – применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, получить гуманитарные коридоры ”, - заявила заместитель Государственного секретаря США.