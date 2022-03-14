ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, - Госдеп США

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 06:58
Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, - Госдеп США Венди Шерман (Фото: share.america.gov)
Автор: Константин Широкун

Заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман сообщила, что Москва фактически готова к серьезным предметным переговорам без языков ультиматумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VOA.

Заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что Россия демонстрирует "признаки готовности" провести "реальные, серьезные переговоры", хотя по ее словам, Путин все еще желает уничтожить Украину. Она отметила также, что давление на Россию начинает давать определенный эффект. Всего за две недели войны, добавила дипломат, Владимиру Путину удалось разрушить 30 лет экономического развития России.

"С тех пор, как администрация Байдена начала работать, мы выделили 1,2 миллиарда долларов помощи безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от этой ужасной войны. Наша цель – применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, получить гуманитарные коридоры ”, - заявила заместитель Государственного секретаря США.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе