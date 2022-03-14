Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів, - Держдеп США

Заступник Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє "ознаки готовності" провести "реальні, серйозні переговори", хоча за її словами, Путін все ще бажає знищити Україну. Вона зазначила також, що тиск на Росію починає давати певний ефект. Всього за два тижні війни, додала дипломат, Володимиру Путіну вдалося зруйнувати 30 років економічного розвитку Росії.

"З того часу, як адміністрація Байдена почала працювати, ми виділили 1,2 мільярда доларів допомоги безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе від цієї жахливої війни. Наша мета - застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, отримати гуманітарні коридори", - заявила заступник Державного секретаря США.