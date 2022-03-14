ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів, - Держдеп США

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 06:58
Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів, - Держдеп США Венді Шерман (Фото: share.america.gov)
Автор: Константин Широкун

Заступник Державного секретаря США Венді Шерман повідомила, що Москва фактично готова до серйозних предметних переговорів без мов ультиматумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VOA.

Заступник Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє "ознаки готовності" провести "реальні, серйозні переговори", хоча за її словами, Путін все ще бажає знищити Україну. Вона зазначила також, що тиск на Росію починає давати певний ефект. Всього за два тижні війни, додала дипломат, Володимиру Путіну вдалося зруйнувати 30 років економічного розвитку Росії.

"З того часу, як адміністрація Байдена почала працювати, ми виділили 1,2 мільярда доларів допомоги безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе від цієї жахливої війни. Наша мета - застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, отримати гуманітарні коридори", - заявила заступник Державного секретаря США.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні