Россия делает два шага по деэскалации навстречу Украине, - Мединский

Сегодня завершился очередной раунд переговоров Украины и России в Стамбуле. Кремль заявил о двух шагах на встречу нашей стране по деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пророссийское агентство ТАСС .

Также Мединский отметил, что переговоры прошли конструктивно.

"Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию относительно включения в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время и будут изложены президенту. И будет дан соответствующий наш ответ", - заявил помощник президента РФ Мединский.

Напомним, РБК-Украина раскрывало переговоры Украины и России в турецком Стамбуле.

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