Росія робить два кроки щодо деескалації назустріч Україні, - Мединський

Сьогодні завершився черговий раунд переговорів України та Росії у Стамбулі. Кремль заявив про два кроки на зустріч нашій країні щодо деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проросійське агентство ТАСС.
"Ми отримали пропозиції з боку України для розгляду, зрозуміло сформульовану їхню позицію щодо включення до договору. Ці пропозиції будуть розглянуті найближчим часом і будуть викладені президенту. І буде дана відповідна наша відповідь", - заявив помічник президента РФ Мединський.
Також Мединський зауважив, що переговори пройшли конструктивно.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало переговори України та Росії у турецькому Стамбулі.
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