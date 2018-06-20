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Росія і надалі чинитиме перепони у звільненні політв'язнів, - Клімкін

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 14:44
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Україна працює із міжнародними партнерами, щоб звільнення політв'язнів було успішним, сказав Клімкін

Російська Федерація (РФ) і надалі чинитиме перепони у питанні звільнення українських політв'язнів. Про це у ході прес-конференції повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я з самого початку вважав, що РФ чинитиме перепони зі звільнення політв'язнів. Вони вважають, що це певний товар, який можна використовувати. Ви бачите, який шквал емоцій був у Росії. Я впевнений, що процес навіть відвідання Денісовою (омбудсмен Людмила Денісова, - ред.) політв'язнів також буде складним", - сказав Клімкін.

За його словами, Україна працює із друзями і міжнародними партнерами, щоб звільнення політв'язнів було успішним.

"Наша мета не тільки в тому, щоб їх звільнити, а і в тому, щоб продовжити скоординований тиск (на РФ, - ред.)", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявляв, що на час проведення у Росії Чемпіонату світу-2018 з футболу Україна може отримати згоду на звільнення її політв'язнів та обмін заручниками з РФ.

Денісова звернулася до МКЧХ з проханням відвідати українських політв'язнів в РФ У Кремлі заявили, що суспільний резонанс не може вплинути на рішення РФ по Сенцову
Теги публікації: политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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