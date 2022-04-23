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Россия в четвертый раз обстреляла позиции пограничников в Черниговской области

Фото: оккупанты снова обстреляли пограничников в Черниговской области (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вновь атаковала позиции украинских пограничников в Черниговской области. Это уже четвертый обстрел с начала освобождения региона от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Отмечается, что 22 апреля из России обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около 10 гранат, выпущенных из автоматического гранатомета, разорвались возле села Сеньковка.

"Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговской области с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области", - говорится в сообщении.

Ранее Россия обстреливала позиции пограничников из минометов.

Напомним, впервые российские военные обстреляли пограничников в Черниговской области 15 апреля.

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Война России против УкраиныЧерниговская областьГосударственная пограничная служба