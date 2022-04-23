Росія вчетверте обстріляла позиції прикордонників у Чернігівській області

Російська армія знову атакувала позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Це вже четвертий обстріл з початку звільнення регіону від російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Зазначається, що 22 квітня з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько 10 гранат, випущених з автоматичного гранатомета, розірвалися біля села Сеньківка.
"Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області", - йдеться у повідомленні.
Раніше Росія обстрілювала позиції прикордонників з мінометів.
Нагадаємо, вперше російські військові обстріляли прикордонників у Чернігівської області 15 квітня.
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