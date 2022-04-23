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Росія вчетверте обстріляла позиції прикордонників у Чернігівській області

Фото: окупанти знову обстріляли прикордонників у Чернігівській області (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія знову атакувала позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Це вже четвертий обстріл з початку звільнення регіону від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що 22 квітня з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько 10 гранат, випущених з автоматичного гранатомета, розірвалися біля села Сеньківка.

"Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області", - йдеться у повідомленні.

Раніше Росія обстрілювала позиції прикордонників з мінометів.

Нагадаємо, вперше російські військові обстріляли прикордонників у Чернігівської області 15 квітня.

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Війна Росії проти УкраїниЧерниговская областьГосударственная пограничная служба