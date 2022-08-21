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Россия частично закроет воздушное пространство в трех областях, - Генштаб

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Воскресенье 21 августа 2022 20:37
Россия частично закроет воздушное пространство в трех областях, - Генштаб Фото: Россия частично закроет воздушное пространство в трех областях (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация закроет отдельные участки воздушного пространства в трех областях с 22 до 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", - сказано в сообщении.

Россия частично закроет воздушное пространство в трех областях, - Генштаб

Напомним, оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь Крыма и на аэродромы России после недавних взрывов на полуострове.

Кроме того, СМИ сообщают, что более половины боевых самолетов Черноморского флота России было выведено из строя.

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