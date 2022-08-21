Росія частково закриє повітряний простір у трьох областях, - Генштаб

Російська Федерація закриє окремі ділянки повітряного простору у трьох областях с 22 до 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти почали терміново переміщувати свої літаки і гелікоптери вглиб Криму й на аеродроми Росії після нещодавних вибухів на півострові.

Окрім того, ЗМІ повідомляють, що більше половини бойових літаків Чорноморського флоту Росії було виведено з ладу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.