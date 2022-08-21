ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія частково закриє повітряний простір у трьох областях, - Генштаб

Новость на русском →
Неділя 21 серпня 2022 20:37
Росія частково закриє повітряний простір у трьох областях, - Генштаб Фото: Росія частково закриє повітряний простір у трьох областях (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерація закриє окремі ділянки повітряного простору у трьох областях с 22 до 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року", - сказано в повідомленні.

Росія частково закриє повітряний простір у трьох областях, - Генштаб

Нагадаємо, окупанти почали терміново переміщувати свої літаки і гелікоптери вглиб Криму й на аеродроми Росії після нещодавних вибухів на півострові.

Окрім того, ЗМІ повідомляють, що більше половини бойових літаків Чорноморського флоту Росії було виведено з ладу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генштаб ВСУ
NEWS
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам