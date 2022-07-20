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Россия частично возобновит экспорт газа по "Северному потоку" после техобслуживания, - Reuters

Фото: Россия возобновит экспорт газа только частично (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потоки российского газа по газопроводу "Северный поток-1", вероятно, возобновятся вовремя в четверг, 21 июля, после завершения планового ремонта. Однако экспорт будет идти не на полную мощность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трубопровод, на долю которого приходится более трети экспорта российского природного газа в Евросоюз, был остановлен на десять дней ежегодного технического обслуживания 11 июля.

Российские источники сказали Reuters на условиях анонимности, что трубопровод должен был возобновить работу вовремя, но с пропускной способностью менее 160 млн кубических метров в сутки.

Подконтрольный Кремлю энергетический гигант "Газпром" в прошлом месяце сократил экспорт газа по этому маршруту до 40% мощности, сославшись на задержки с возвращением турбины, которую Siemens Energy обслуживала в Канаде.

"Они ("Газпром") вернутся к уровням, которые были до 11 июля", — сказал один из источников относительно объемов газа, ожидаемых по "Северному потоку-1" с четверга.

Газета "Коммерсантъ" сообщила в понедельник со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что турбина, необходимая для "Северного потока-1", Канада отправила самолетом в Германию 17 июля после завершения ремонтных работ.

Министерство экономики Германии заявило в понедельник, что не может предоставить подробную информацию о местонахождении турбины. Но представитель министерства сказал, что турбина была запасной частью, которую предполагалось использовать только с сентября, а это означает, что ее отсутствие не могло быть реальной причиной падения потоков газа до техобслуживания.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена в два раза.

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