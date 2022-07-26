Россия будет продолжать газовый шантаж Европы, пока ЕС не пересмотрит санкции, - Bloomberg

Кремль, вероятно, будет удерживать жизненно важные газовые потоки в Европу на минимальном уровне, пока Европейский Союз не пересмотрит введенные против России санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Публично Россия утверждает, что технические проблемы, такие как отсутствие документов и обслуживание турбин, заставили ее сократить поставки газа в последние недели. Но на самом деле, по словам людей, знакомых с мнением руководства, Кремль использует сбои в "Северном потоке", чтобы заставить лидеров стран ЕС пересмотреть болезненные санкции, введенные против государства-агрессора.

Источники издания ожидают, что Кремль и "Газпром" будут продолжать находить причины ограничивать потоки, не давая европейским клиентам наращивать поставки, необходимые для удовлетворения спроса зимой.

Представители ЕС уже предупреждают о серьезных экономических сбоях, если потоки не восстановятся, и призывают потребителей сократить использование жизненно важного топлива.