Росія продовжуватиме газовий шантаж Європи, поки ЄС не перегляне санкції, - Bloomberg

Кремль, ймовірно, утримуватиме життєво важливі газові потоки до Європи на мінімальному рівні, поки Європейський Союз не перегляне введені проти Росії санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Публічно Росія стверджує, що технічні проблеми, такі як відсутність документів і обслуговування турбін, змусили її скоротити поставки газу в останні тижні. Але насправді, за словами людей, знайомих з думкою керівництва, Кремль використовує збої в "Північному потоці", аби змусити лідерів країн ЄС переглянути болісні санкції, введені проти держави-агресора.

Джерела видання очікують, що Кремль і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати потоки, не даючи європейським клієнтам нарощувати поставки, необхідні для задоволення попиту взимку.

Представники ЄС уже попереджають про серйозні економічні збої, якщо потоки не відновляться, і закликають споживачів скоротити використання життєво важливого палива.