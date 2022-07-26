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Росія продовжуватиме газовий шантаж Європи, поки ЄС не перегляне санкції, - Bloomberg

Фото: Росія продовжуватиме газовий шантаж Європи, поки ЄС не перегляне санкції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кремль, ймовірно, утримуватиме життєво важливі газові потоки до Європи на мінімальному рівні, поки Європейський Союз не перегляне введені проти Росії санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Публічно Росія стверджує, що технічні проблеми, такі як відсутність документів і обслуговування турбін, змусили її скоротити поставки газу в останні тижні. Але насправді, за словами людей, знайомих з думкою керівництва, Кремль використовує збої в "Північному потоці", аби змусити лідерів країн ЄС переглянути болісні санкції, введені проти держави-агресора.

Джерела видання очікують, що Кремль і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати потоки, не даючи європейським клієнтам нарощувати поставки, необхідні для задоволення попиту взимку.

Представники ЄС уже попереджають про серйозні економічні збої, якщо потоки не відновляться, і закликають споживачів скоротити використання життєво важливого палива.

Нагадаємо, "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком". Причиною цього Росія називає зупинку ще однієї турбіни.

Як повідомлялося, країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.

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