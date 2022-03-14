UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия не будет принимать участие в заседаниях ПАСЕ

Автор: Наталья Юрченко

Россия решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ее делегация не будет принимать участие в последующих заседаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал один из членов российской делегации в ПАСЕ сенатор Александр Башкин.

"Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ, не будет принимать участия в заседаниях", - заявил он.

Напомним, Путин подписал указ, согласно которому российские авиаперевозчики получили права не возвращать самолеты, взятые в лизинг у западных компаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуРоссийская Федерация