Россия не будет принимать участие в заседаниях ПАСЕ

Россия решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ее делегация не будет принимать участие в последующих заседаниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующее заявление сделал один из членов российской делегации в ПАСЕ сенатор Александр Башкин.
"Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ, не будет принимать участия в заседаниях", - заявил он.
Напомним, Путин подписал указ, согласно которому российские авиаперевозчики получили права не возвращать самолеты, взятые в лизинг у западных компаний.
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