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Росія не братиме участь у засіданнях ПАРЄ

Автор: Наталія Юрченко

Росія вирішила призупинити роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи. Її делегація не братиме участь у наступних засіданнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Відповідну заяву зробив один з членів російської делегації в ПАРЄ сенатор Олександр Башкін.

"Російська делегація призупиняє роботу в ПАРЄ, не братиме участі в засіданнях", - заявив він.

Нагадаємо, Путін підписав указ, згідно з яким російські авіаперевізники отримали права не повертати літаки, взяті в лізинг у західних компаній.

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