Россия собралась не возвращать взятые в лизинг иностранные самолеты
Фото: Самолеты "Аэрофлота" (Getty Images)
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Российские авиаперевозчики получили право не возвращать воздушные суда, взятые в лизинг у западных компаний.
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