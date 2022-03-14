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Россия собралась не возвращать взятые в лизинг иностранные самолеты

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Понедельник 14 марта 2022 13:19
Россия собралась не возвращать взятые в лизинг иностранные самолеты Фото: Самолеты "Аэрофлота" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Российские авиаперевозчики получили право не возвращать воздушные суда, взятые в лизинг у западных компаний.

Новость дополняется.

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