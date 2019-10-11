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Россия будет поддерживать любые усилия для достижение мира на Донбассе, - Путин

Новости » Политика    11.10.2019 - 14:16
Россия будет поддерживать любые усилия для достижение мира на Донбассе, - Путин
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что достижение мира в Донбассе будет зависеть от украинской власти

Россия будет поддерживать любые усилия для достижение мира на Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают росСМИ.

Путин отмечает, что "достижение мира на Донбассе будет зависеть от способности новых властей Украины реализовывать обещания, данные украинскому народу".

"Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать", - сказал он.

Комментируя призыв белорусского президента Александра Лукашенко поддержать новую украинскую власть, президент РФ отметил, что "нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в нормандском формате будет известна на следующей неделе.

Украинский президент заявил, что во время встречи в нормандском формате не поддержит компромиссные решения, которые угрожают настроениям в Украине. По его словам, для Украины главным приоритетом является прекращение войны. Несмотря на это, решения, которые будут угрожать украинцам, приняты не будут.

Отметим, что из-за обстрела боевиков произошел 7 октября срыв разведения войск на Донбассе.

РБК-Украина писало, что в связи с подписанием "формулы Штайнмайера" "Национальный корпус" организовал акцию против отвода украинских войск в Золотом.

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