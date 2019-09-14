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Росія використовуватиме транзит газу для тиску на Україну, - Волкер

Новини » Політика    14.09.2019 - 19:22
Росія використовуватиме транзит газу для тиску на Україну, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

За словами Волкера, Україна посилила свої позиції

Російська Федерація і надалі використовуватиме питання транзиту газу для тиску на Україну. Про це на прес-конференції заявив спецпредставник Сполучених Штатів в Україні Курт Волкер, передає РБК-Україна.

За словами Волкера, завдяки відмови від прямої закупівлі російського газу, Україна посилила свої сьогоднішні позиції. Він додав, що Росія і надалі використовуватиме питання транзиту газу для тиску, але ця загроза зменшується.

"Говорячи про газовий транзит, що важливо, це те, що Україна не купує більше газ безпосередньо в Росії. Тому вона може показувати більш сильну позицію. Але Росія, як мені здається, хоче використовувати свою загрозу перекрити транзит як тиск на Україну в переговорах, але я думаю, що ця загроза все менше значить щось", - заявив спецпредставник США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори щодо нового газового контракту повинні відбутися 19 вересня за участю представників України, Росії та Євросоюзу. Таку дату зустрічі назвав міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак.

Також РБК-Україна писало, що Україна продовжує готувати об'єкти газотранспортної системи до припинення транзиту російського газу на початку 2020 року. Так, "Укртрансгаз" готує об'єкти української ГТЗ до роботи в реверсному режимі.

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