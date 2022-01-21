UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия будет готова отдать Донбасс, если мы забудем о Крыме, - Зеленский

Автор: Иванна Шовкун

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия будет готова отдать Донбасс, если Украина забудет про Крым. Однако, по его словам, полуостров никто не забудет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью The Washington Post.

"Я так понимаю, что речь идет о Крыме. Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе", - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме.

"Крым никто не забудет", - подытожил глава государства.

Напомним, Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей военной российской эскалации. Он предполагает, что РФ может оккупировать Харьков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым