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Росія буде готова віддати Донбас, якщо ми забудемо про Крим, - Зеленський

Автор: Іванна Шовкун

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія буде готова віддати Донбас, якщо Україна забуде про Крим. Проте, за його словами, острів ніхто не забуде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю The Washington Post.

"Я так розумію, що йдеться про Крим. Вони хочуть, щоб ми і світ забули про Крим. Вони його окупували та виростили сепаратистів на Донбасі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим.

"Крим ніхто не забуде", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації. Він припускає, що РФ може окупувати Харків.

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Крим