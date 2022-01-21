Росія буде готова віддати Донбас, якщо ми забудемо про Крим, - Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія буде готова віддати Донбас, якщо Україна забуде про Крим. Проте, за його словами, острів ніхто не забуде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю The Washington Post.
"Я так розумію, що йдеться про Крим. Вони хочуть, щоб ми і світ забули про Крим. Вони його окупували та виростили сепаратистів на Донбасі", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що росіяни будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим.
"Крим ніхто не забуде", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації. Він припускає, що РФ може окупувати Харків.