UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия будет бомбить Лондон первым в случае Третьей мировой войны, - соратник Путина

Фото: Андрей Гурулев, депутат Госдумы (Mil.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Соратник президента России Владимира Путина Андрей Гурулев заявил, что Лондон станет первым городом, который будут бомбить в случае очередной мировой войны.

Об этом он сказал в эфире "Первого канала", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Депутат Государственной Думы пригрозил, что Лондон будет поражен первым, если "блокада Калининграда" приведет к войне.

Он заявил, что РФ якобы уничтожит всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. И не будет разницы - это американцы или британцы - страна-агрессор будет рассматривать их всех как НАТО.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым, кто пострадает, будет Лондон. Кристально ясно, что угроза для мира идет от англосаксонов", - сказал он.

Напомним, ранее в Госдуме угрожали ракетным ударом по посольству США в Киеве.

Поэтому в Украине снова подняли тему о закрытии неба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛондонВойна России против Украины