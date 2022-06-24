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Россия будет бомбить Лондон первым в случае Третьей мировой войны, - соратник Путина

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Россия, Пятница 24 июня 2022 20:19
Россия будет бомбить Лондон первым в случае Третьей мировой войны, - соратник Путина Фото: Андрей Гурулев, депутат Госдумы (Mil.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Соратник президента России Владимира Путина Андрей Гурулев заявил, что Лондон станет первым городом, который будут бомбить в случае очередной мировой войны.

Об этом он сказал в эфире "Первого канала", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Депутат Государственной Думы пригрозил, что Лондон будет поражен первым, если "блокада Калининграда" приведет к войне.

Он заявил, что РФ якобы уничтожит всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. И не будет разницы - это американцы или британцы - страна-агрессор будет рассматривать их всех как НАТО.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым, кто пострадает, будет Лондон. Кристально ясно, что угроза для мира идет от англосаксонов", - сказал он.

Напомним, ранее в Госдуме угрожали ракетным ударом по посольству США в Киеве.

Поэтому в Украине снова подняли тему о закрытии неба.

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