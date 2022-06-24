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Росія буде бомбити Лондон першим у разі Третьої світової війни, - соратник Путіна

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Росія, П'ятниця 24 червня 2022 20:19
Росія буде бомбити Лондон першим у разі Третьої світової війни, - соратник Путіна Фото: Андрій Гурульов, депутат Держдуми (Mil.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Соратник президента Росії Володимира Путіна Андрій Гурульов заявив, що Лондон стане першим містом, яке будуть бомбити у разі чергової світової війни.

Про це він сказав в ефірі "Першого каналу", повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Депутат Державної Думи пригрозив, що Лондон буде вражений першим, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни.

Він заявив, що РФ нібито знищить всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. І не буде різниці - це американці чи британці - країна-агресов розглядатиме їх усіх як НАТО.

"Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксонів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Держдумі погрожували ракетним ударом по посольству США в Києві.

Через це в Україні знову підняли тему про закриття неба.

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