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Россия может брать "оперативные паузы" в войне: в ГУР объяснили, чем это опасно

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Украина, Четверг 21 июля 2022 14:50
Россия может брать "оперативные паузы" в войне: в ГУР объяснили, чем это опасно Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (facebook_com_GeneralStaff_ua)
Автор: Наталия Гурковская

РФ может брать так называемые "оперативные паузы" в войне, тем самым принуждая Украину сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время брифинга.

"Война может завершиться только нашей победой, это во-первых. Во вторых, мы не исключаем, что РФ будет брать какие-то оперативные паузы, а самое основное – будет осуществлять все возможное, чтобы посадить нас за стол переговоров и решить те вопросы, которые для нее сейчас наиболее актуальны - это оккупированные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Потому что Херсонская область очень важна для обеспечения Крымского полуострова", - рассказал он.

Но, по его словам, это не финальная точка этой войны.

"Основная стратегическая цель РФ остается неизменной - полная оккупация нашего государства. И любые переговоры могут привести к тому, что оккупированные территории будут использоваться как плацдарм для восстановления и расширения широкомасштабной агрессии против нашей страны", - добавил Скибицкий.

Напомним, 17 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, на сегодня переговоры не ведутся ни в каком виде.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

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