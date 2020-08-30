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Росія більше за інших втручається у вибори в США, - Пелосі

США, Неділя 30 серпня 2020 06:52
Росія більше за інших втручається у вибори в США, - Пелосі
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)
Автор: Надія Собенко

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф заявили, що тільки Росія активно "втручається" в американські президентські вибори. Заява стала відповіддю на рішення офісу директора національної розвідки США не проводити брифінги з питання забезпечення безпеки на президентських виборах для Конгресу через витік секретних даних з минулих зустрічей.

Про це йдеться в спільній заяві конгресменів-демократів.

Політики зазначають, що замість прозорості адміністрація президента США Дональда Трампа вже прагнула просувати неправдиву версію про еквівалентність зацікавленості декількох країн у виборах і політиці США.

"Цілі і дії Росії, Китаю та Ірану - не одне і те ж. Тільки одна країна - Росія - активно вживає комплекс заходів, щоб підірвати президентські вибори і забезпечити результат, який Кремль вважає найбільш відповідним його інтересам", - йдеться в заяві.

Політики назвали відмову розвідки від брифінгів "шокуючим зреченням свого законного обов'язку інформувати Конгрес" і "зрадою права громадськості знати, як іноземні держави намагаються підірвати нашу демократію".

На думку Пелосі і Шиффа, адміністрація Трампа займається "політизованими зусиллями з приховування пов'язаної з виборами інформації від конгресу і американського народу".

"Ми очікуємо, що адміністрація і розвідувальне співтовариство надаватимуть нам повну і точну інформацію і відновлять брифінги. Якщо вони не хочуть, ми розглянемо весь спектр інструментів, доступних Палаті представників, щоб змусити їх підкоритися", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, розвідка США відмовилася проводити брифінги для членів Конгресу.

Раніше американська контррозвідка оцінила вплив Росії на вибори в США.

Також РБК-Україна писало, що екс-спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.

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