Россия блокирует экономические данные, скрывая влияние западных санкций, - WSJ

В РФ прекратили обнародовать данные о государственном долге, торговой статистике и ограничили объем финансовой информации, чтобы скрыть негативное влияние введенных западными странами санкций в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В материале отмечается, что российские власти в последние дни перестали публиковать информацию о госдолге, импорте и экспорте, сведения о добыче нефти, а объем финансовых данных, которые местные банки должны регулярно публиковать, был ограничен Центробанком.

Также российские законодатели работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами, что является частью усилий Кремля по защите экономики и компаний от дальнейших санкций со стороны Запада.

По данным американской газеты, ограниченные данные означают, что Вашингтон и Брюссель будут менее осведомлены о том, как бьют их санкции по российской экономике, что усложняет поиск новых целей и точную настройку будущих пакетов ограничительных мер.

"Они пытаются скрыть экономическую картину. У нас есть запреты на российские СМИ, теперь то же самое касается доступа к статистике. Железный занавес поднимается с обеих сторон", - сказала заместитель главного экономиста Института международных финансов РФ Элина Рыбакова.

Так, санкции отрезали Москву от большей части западной финансовой инфраструктуры. Экономисты предсказывают глубокую рецессию в сочетании с резкой инфляцией. Безработица в России растет на фоне выхода западных компаний.

На прошлой неделе подразделение Минэнерго РФ, которое публикует ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, заявило об ограничении "распространения информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников".

Так, было на неопределенный срок прекращено распространение ежемесячных данных о добыче нефти, а также данных об отгрузках мазута с российских НПЗ и ГПЗ на внутренний и экспортный рынки.

Между тем правительство РФ по-прежнему публикует данные об инфляции, ВВП и другие, однако релизы подаются в сокращенном виде.

Во вторник Центральный банк России приостановил публикацию графика платежей по внешнему долгу. Его выплата стала чувствительным вопросом, поскольку Москва балансирует на грани дефолта по своим международным облигациям. Поскольку большая часть ее золотовалютных резервов попала под санкции, РФ теперь не может производить определенные платежи в долларах.

Ранее в этом месяце S&P Global объявило России дефолт по кредитному рейтингу внешнего долга после того, как Москва попыталась произвести выплату инвесторам по долларовым облигациям в рублях.