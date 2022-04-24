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Росія блокує економічні дані, приховуючи вплив західних санкцій, - WSJ

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Неділя 24 квітня 2022 03:56
Росія блокує економічні дані, приховуючи вплив західних санкцій, - WSJ Фото: Центробанк РФ (cbr.ru)
Автор: Володимир Костирін

У РФ припинили оприлюднити дані про державний борг, торговельну статистику і обмежили обсяг фінансової інформації, щоб приховати негативний вплив введених західними країнами санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У матеріалі зазначається, що російська влада в останні дні перестала публікувати інформацію про держборг, імпорт і експорт, відомості про видобуток нафти, а обсяг фінансових даних, які місцеві банки повинні регулярно публікувати, був обмежений Центробанком.

Також російські законодавці працюють над законопроектом, що забороняє кредиторам обмінюватися даними з іноземними державами, що є частиною зусиль Кремля щодо захисту економіки та компаній від подальших санкцій з боку Заходу.

За даними американської газети, обмежені дані означають, що Вашингтон і Брюссель будуть менш обізнані про те, як б'ють їх санкції по російській економіці, що ускладнює пошук нових цілей і точне налаштування майбутніх пакетів обмежувальних заходів.

"Вони намагаються приховати економічну картину. У нас є заборони на російські ЗМІ, тепер те ж саме стосується доступу до статистики. Залізна завіса підіймається з обох сторін", - сказала заступник головного економіста Інституту міжнародних фінансів РФ Еліна Рибакова.

Так, санкції відрізали Москву від більшої частини західної фінансової інфраструктури. Економісти передбачають глибоку рецесію в поєднанні з різкою інфляцією. Безробіття в Росії зростає на фоні виходу західних компаній.

Минулого тижня підрозділ Міненерго РФ, який публікує щомісячні дані про видобуток і експорт нафти, заявив про обмеження "поширення інформації, яка може бути використана в якості додаткового тиску на російський ринок і його учасників".

Так, було на невизначений термін припинено поширення щомісячних даних про видобуток нафти, а також даних про відвантаження мазуту з російських НПЗ і ГПЗ на внутрішній і експортний ринки.

Тим часом уряд РФ як і раніше публікує дані про інфляцію, ВВП та інші, проте релізи подаються в скороченому вигляді.

У вівторок Центральний банк Росії призупинив публікацію графіка платежів за зовнішнім боргом. Його виплата стала чутливим питанням, оскільки Москва балансує на межі дефолту за своїми міжнародними облігаціями. Оскільки більша частина її золотовалютних резервів потрапила під санкції, РФ тепер не може здійснювати певні платежі в доларах.

Раніше в цьому місяці S&P Global оголосило Росії дефолт за кредитним рейтингом зовнішнього боргу після того, як Москва спробувала зробити виплату інвесторам за доларовими облігаціями в рублях.

Нагадаємо, раніше три російські банки, що потрапили під санкції, не змогли заплатити за євробондами і опинилися в стані дефолту. Йдеться про Россельхозбанк і Совкомбанк. Незабаром після цього виплатив євробонди в рублях і російський ВТБ.

Також з'явилася інформація, що іноземні інвестори готують судові позови в очікуванні дефолту Росії.

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