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Второй российский банк не смог заплатить по евробондам и оказался в состоянии дефолта

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Москва, Среда 20 апреля 2022 12:05
Второй российский банк не смог заплатить по евробондам и оказался в состоянии дефолта Фото: еще один российский банк объявил дефолт (rshb.ru)
Автор: Александр Белоус

Попавший под санкции Россельхозбанк (РСХБ) не смог в срок выплатить купон по долларовым еврооблигациям на 500 млн долларов с погашением в 2023 году. Он стал вторым российским банком, оказавшимся в состоянии дефолта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Банк заявил, что в связи с введенными Великобританией санкциями, 16 апреля не провел выплату процентов на общую сумму 21,25 млн долларов в пользу эмитента еврооблигаций, компании RSHB Capital S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению, платежный агент не подтвердил готовность принять от банка платеж и провести выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC, и далее держателям еврооблигаций.

РСХБ стал вторым российским банком, официально сообщившим о проблемах с проведением платежей. Ранее подпавший под санкции США Совкомбанк объявил о том, что приостановил начисление процентов по двум выпускам еврооблигаций. Банк пояснил, что из-за введенных против него санкций "не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов".

Ранее агентство Bloomberg писало, что первый за столетие дефолт России по внешним обязательствам теперь выглядит почти неизбежным. Данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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