Россия в ближайшие 20 лет не получит новые самолеты Boeing, - прогноз

Согласно долгосрочному прогнозу, Boeing до 2041 года поставит своим клиентам 41 170 новых самолетов. В то время как прошлогодние оценки составляли 43 610 самолетов до 2040 года.

Такой прогноз подчеркивает, что геополитические и экономические потрясения могут иметь долгосрочные последствия для аэрокосмической отрасли. По словам вице-президента Boeing по коммерческому маркетингу Даррена Халста, более низкие темпы мирового экономического роста приведут к снижению спроса на самолеты.

В то же время прогноз Boeing исключает любые будущие потенциальные поставки покупателям в России. В прошлом году ожидалось, что российским клиентам поставят более 1500 самолетов в течение следующих 20 лет.

"Это нецелевой рынок для нас", - уточнил Халст.