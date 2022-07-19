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Россия в ближайшие 20 лет не получит новые самолеты Boeing, - прогноз

Фото: Boeing не планирует поставлять самолеты в Россию (facebook com Boeing)
Автор: Илона Свиридова

Американская компания Boeing Co. смягчила ожидания в отношении спроса на коммерческие самолеты на ближайшие десятилетия из-за неопределенности поставок реактивных самолетов в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно долгосрочному прогнозу, Boeing до 2041 года поставит своим клиентам 41 170 новых самолетов. В то время как прошлогодние оценки составляли 43 610 самолетов до 2040 года.

Такой прогноз подчеркивает, что геополитические и экономические потрясения могут иметь долгосрочные последствия для аэрокосмической отрасли. По словам вице-президента Boeing по коммерческому маркетингу Даррена Халста, более низкие темпы мирового экономического роста приведут к снижению спроса на самолеты.

В то же время прогноз Boeing исключает любые будущие потенциальные поставки покупателям в России. В прошлом году ожидалось, что российским клиентам поставят более 1500 самолетов в течение следующих 20 лет.

"Это нецелевой рынок для нас", - уточнил Халст.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия держит в заложниках 400 лизинговых самолетов, в результате чего ущерб иностранных компаний оценивается в 10 млрд долларов.

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