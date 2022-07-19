Росія в найближчі 20 років не отримає нові літаки Boeing, - прогноз

Згідно з довгостроковим прогнозом, Boeing до 2041 року поставить своїм клієнтам 41 170 нових літаків. У той час як минулорічні оцінки становили 43 610 літаків до 2040 року.

Такий прогноз підкреслює, що геополітичні та економічні потрясіння можуть мати довгострокові наслідки для аерокосмічної галузі. За словами віце-президента Boeing з комерційного маркетингу Даррена Халста, більш низькі темпи світового економічного зростання призведуть до зниження попиту на літаки.

У той же час прогноз Boeing виключає будь-які майбутні потенційні поставки покупцям в Росії. У минулому році очікувалося, що російським клієнтам поставлять понад 1500 літаків протягом наступних 20 років.

"Це нецільовий ринок для нас", - уточнив Халст.