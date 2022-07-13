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Россия держит в заложниках 400 лизинговых самолетов: названа сумма ущерба

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Киев, Среда 13 июля 2022 11:50
Россия держит в заложниках 400 лизинговых самолетов: названа сумма ущерба Фото: Россия держит в заложниках 400 лизинговых самолетов (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 самолетов, арендованных у западных компаний, что вынуждает лизингодателей предъявлять страховые претензии на сумму 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным холдинга Cirium, который занимается авиационными вопросами, из 968 самолетов в российском коммерческом авиапарке накануне войны в Украине 515 принадлежали нероссийским лизинговым компаниям.

Несмотря на запросы лизингодателей, на сегодня Россия вернула западным компаниям лишь 80 из 515 самолетов.

Стоит отметить, что из-за санкций Россия не может покупать или арендовать новые самолеты, которые принадлежат западным компаниям. Более того, РФ не може приобретать детали или программное обеспечение. Даже дозаправка самолета Boeing, арендованного российским предприятием, запрещена.

Теперь Москва испытывает проблемы и с самолетами собственного производства, поскольку детали к ним (двигатели, авионика и программное обеспечение) завозились из США и Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что у гражданской авиации РФ из-за санкций практически закончился ресурс. России приходится разбирать самолеты и замораживать терминалы в аэропортах.

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