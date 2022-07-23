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Россия безжалостна и жестока: в США обеспокоены безопасностью Зеленского

Новина українською →
Суббота 23 июля 2022 13:10
Россия безжалостна и жестока: в США обеспокоены безопасностью Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В администрации главы Белого дома Джо Байдена обеспокоены безопасностью президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Voice of America Джеффа Селдина, который цитирует недавнее выступление помощника президента США Джейка Салливана.

Как отметил Салливан, Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны и имеет дело с безжалостным и жестоким противником.

"Часть нашей цели в Украине должна заключаться в состоянии продемонстрировать силу, стойкость, непоколебимость, осторожность, способности, которые окажут некоторое влияние на нашу способность сдерживать других в других местах", - заявил помощник президента США.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексея Данилова рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было совершено пять попыток покушения на Зеленского.

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Владимир Зеленский Украина Соединенные Штаты Америки
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