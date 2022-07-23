Росія безжалісна та жорстока: у США стурбовані безпекою Зеленського

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента Voice of America Джеффа Селдіна, який цитує недавній виступ помічника президента США Джейка Саллівана.

Як відзначив Салліван, Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни й має справу з безжалісним та жорстоким противником.

"Частина нашої мети в Україні має заключатися в змозі продемонструвати силу, стійкість, непохитність, обачність, здібності, які нададуть деякий вплив на нашу здатність стримувати інших в інших місцях", - заявив помічник президента США.

Відзначимо, раніше секретар РНБО Олексія Данілова розповідав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було здійснено п'ять спроб замаху на Зеленського.