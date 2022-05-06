Россия безуспешно пытается наступать на разных участках: последние данные с фронта

Российские войска безуспешно пытаются наступать на разных участках фронта. Украинские военные отразили атаки противника на Донбассе и Слободжанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

В Донецкой области противник пытался наступать в направлении населенного пункта Шандриголово. Кроме того, враг стремился установить контроль над Рубежным и Воеводовкой. Все атаки оккупантов оказались безуспешными.

В районе Попасной противник предпринял попытку наступления в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ограничился обстрелами позиций украинских военных.

Наибольшая активность российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Противник не прекращает попыток наступать с целью установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора в оккупированный Крым.