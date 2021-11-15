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Росія безрозсудно випробувала космічну зброю. США готують відповідь, - Держдеп

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Понеділок 15 листопада 2021 22:04
Росія безрозсудно випробувала космічну зброю. США готують відповідь, - Держдеп Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепу США (flickr.com/statephotos)
Автор: Валерія Поліщук

Державний департамент США заявив, що Росія безрозсудно випробувала протисупутникову зброю, в результаті якої виникли загрози для астронавтів Міжнародної космічної станції. У зв'язку з цим Сполучені Штати разом з союзниками будуть опрацьовувати відповідь на такі дії РФ.

Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Це випробування значно збільшить ризик для астронавтів і космонавтів на Міжнародній космічній станції, а також для інших видів діяльності, пов'язаних з польотами людини в космос", - заявив він.

Також представник Держдепу додав, що безвідповідальна поведінка Росії ставить під загрозу довгострокову стійкість Космосу і демонструє, що заяви Росії Про протидію озброєнню космосу нещирі і лицемірні

"США будуть працювати з союзниками і партнерами, щоб відповісти на безвідповідальні дії Росії", - заявив Прайс.

Нагадаємо, в минулі вихідні Росія провела випробування протисупутникової зброї.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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