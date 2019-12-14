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Россия и Беларусь вновь обсудили вопросы интеграции

Новости » Политика     14.12.2019 - 15:44
Россия и Беларусь вновь обсудили вопросы интеграции
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Премьеры России и Белоруссии также обсудили поставки газа и нефти

Глава правительства Беларуси Сергей Румас и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провели телефонный разговор относительно вопросов интеграции государств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Как сообщается, переговоры состоялись по инициативе Минска. Главы правительств обсудили практические аспекты взаимодействия России и Беларуси по интеграции, а также торгово-экономической сфере.

В пресс-службе белорусского правительства отметили, что Румас и Медведев также коснулись вопросов поставок нефти и газа в 2020 году.

Кроме того, стороны обсудили график межправительственных контактов, а также ход выполнения поручений президентов государств, которые они дали во время переговоров в Сочи.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск согласен на интеграцию с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий. Лукашенко пояснил, что не требует от Москвы снижения цен на газ или нефть, но хочет, чтобы интеграция происходила в условиях экономического равенства для предприятий.

Также БК-Украина писало, что в Беларуси и России остался ряд несогласованных вопросов по интеграции государств. Правительства стран должны согласовать вопросы формирования цен на нефть и газ, последствий реализации налогового маневра и устранение барьеров относительно доступа товаров на внутренние национальные рынки.

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