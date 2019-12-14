ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія та Білорусь знову обговорили питання інтеграції

Новини » Політика     14.12.2019 - 15:44
Росія та Білорусь знову обговорили питання інтеграції
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Прем'єри Росії та Білорусі також обговорили поставки газу та нафти

Глава уряду Білорусі Сергій Румас та прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв провели телефонну розмову щодо питань інтеграції держав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу російського уряду.

Як повідомляється, переговори відбулися з ініціативи Мінська. Глави урядів обговорили практичні аспекти взаємодії Росії та Білорусі щодо інтеграції, а також торговельно-економічної сфери.

У прес-службі білоруського уряду зазначили, що Румас та Медведєв також торкнулися питань щодо поставок нафти та газу в 2020 році.

Крім того, сторони обговорили графік міжурядових контактів, а також хід виконання доручень президентів держав, які вони дали під час переговорів в Сочі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ згоден на інтеграцію з Росією, але за рівних економічних умов для підприємств. Лукашенко пояснив, шо не вимагає від Москви зниження цін на газ чи нафту, але хоче, щоб інтеграція відбувалася за умови економічної рівності для підприємств.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі та Росії залишився ряд неузгоджених питань щодо інтеграції держав. Уряди країн повинні узгодити питання формування цін на нафту і газ, наслідків реалізації податкового маневру та усунення бар'єрів щодо доступу товарів на внутрішні національні ринки.

Україна та Білорусь розширять торговельно-економічну співпрацю У РФ заявили, що Кремль на нормандській зустрічі "вирішив свої питання краще за інших"
Новини України Російська ФедераціяБілорусьевроинтеграция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся