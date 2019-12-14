Росія та Білорусь знову обговорили питання інтеграції

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Прем'єри Росії та Білорусі також обговорили поставки газу та нафти

Глава уряду Білорусі Сергій Румас та прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв провели телефонну розмову щодо питань інтеграції держав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу російського уряду.

Як повідомляється, переговори відбулися з ініціативи Мінська. Глави урядів обговорили практичні аспекти взаємодії Росії та Білорусі щодо інтеграції, а також торговельно-економічної сфери.

У прес-службі білоруського уряду зазначили, що Румас та Медведєв також торкнулися питань щодо поставок нафти та газу в 2020 році.

Крім того, сторони обговорили графік міжурядових контактів, а також хід виконання доручень президентів держав, які вони дали під час переговорів в Сочі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ згоден на інтеграцію з Росією, але за рівних економічних умов для підприємств. Лукашенко пояснив, шо не вимагає від Москви зниження цін на газ чи нафту, але хоче, щоб інтеграція відбувалася за умови економічної рівності для підприємств.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі та Росії залишився ряд неузгоджених питань щодо інтеграції держав. Уряди країн повинні узгодити питання формування цін на нафту і газ, наслідків реалізації податкового маневру та усунення бар'єрів щодо доступу товарів на внутрішні національні ринки.