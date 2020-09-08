Россия, Беларусь и Сербия проведут учения у границы с Польшей

В ближайшее время состоятся совместные военные учения России, Сербии и Беларуси. Учения "Славянское братство" пройдут на территории Беларуси возле границы с Польшей.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси в Telegram.

Сообщается, что учения "Славянское братство-2020" пройдут на полигоне "Брестский". В них примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

"На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.

Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы. Учения в этой стране активизировались на фоне заявлений президента Александра Лукашенко о якобы военной угрозе со стороны НАТО. По его словам, к границам Беларуси перебросили несколько военных самолетов.

Кроме того, сообщалось, что Беларусь и Россия намерены провести совместные военные учения на территории обеих стран.