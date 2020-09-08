Росія, Білорусь і Сербія проведуть навчання біля кордону з Польщею

Найближчим часом відбудуться спільні військові навчання Росії, Сербії та Білорусі. Навчання "Слов'янське братство" пройдуть на території Білорусі біля кордону з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Білорусі в Telegram.

Повідомляється, що навчання "Слов'янське братство-2020" пройдуть на полігоні "Брестський". У них візьмуть участь підрозділів збройних сил Білорусі, Росії та Сербії, які складуть багатонаціональну тактичну групу.

"На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань щодо боротьби з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Прибуття учасників навчань до Білорусі заплановано з 10 по 15 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі перевели в повну готовність танкові і артилерійські бази. Навчання в цій країні активізувалися на тлі заяв президента Олександра Лукашенка про нібито військову загрозу з боку НАТО. За його словами, до кордонів Білорусі перекинули кілька військових літаків.

Крім того, повідомлялося, що Білорусь і Росія мають намір провести спільні військові навчання на території обох країн.