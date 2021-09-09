Россия и Беларусь подпишут договор об объединении рынка газа, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь в ближайшие два года объединят рынка газа, нефти и нефтепродуктов. Договор об этом планируется подписать до 1 декабря 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Цена на газ для Беларуси на 2022 год остается на уровне текущего года", - заявил Путин.

Он добавил, что до 1 декабря 2023 года планируется подписать договор по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

Кроме того, предусмотрено заключение договора между Россией и Беларусью об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.