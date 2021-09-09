Росія і Білорусь підпишуть договір про об'єднання ринку газу, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія і Білорусь В найближчі два роки об'єднають ринку газу, нафти і нафтопродуктів. Договір про це планується підписати до 1 грудня 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

"Ціна на газ для Білорусі на 2022 рік залишається на рівні поточного року", - заявив Путін.

Він додав, що до 1 грудня 2023 року планується підписати договір щодо створення об'єднаного ринку газу в рамках Союзної держави.

Крім того, передбачено укладення договору між Росією і Білоруссю про об'єднання ринків нафти і нафтопродуктів, а також електроенергії.