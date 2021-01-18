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Россия и Беларусь планируют стратегические военные учения

Минск, Понедельник 18 января 2021 12:34
Россия и Беларусь планируют стратегические военные учения
Фото: Александр Лукашенко и Виктор Хренін (belta by)
Автор: Андрей Козловский

Президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусский министр обороны Виктор Хренин обсудили предстоящие военные учения "Запад-2021", которые планируют провести совместно с Россией. Они запланированы на 10 сентября и продлятся 6 дней.

Об этом сообщает БелТА.

Как сообщается, Лукашенко также поинтересовался у Хренина результатам очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных сил Беларуси.

"Мы недавно договаривались с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения... Я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел", - сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным еще давно приняли решение проводить учения.

Напомним, ранее Россия и Беларусь проводили совместные военные учения в октябре 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечения безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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